¿Cuál es el costo del domicilio para el restaurante The Best en Elcano 2733, C1426EIA CABA?

Tu pedido con Rappi en el restaurante The Best en Elcano 2733, C1426EIA CABA tiene un valor de ARS 200. Si quieres, puedes inscribirte a RappiPrime para no pagar este valor.